Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
K.D. idaresindeki 27 AIJ 775 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde H.K. idaresindeki 46 AIM 632 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü K.D. ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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