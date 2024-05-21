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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:35 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:36
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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

        Abdulkadir A. idaresindeki 27 ZB 102 plakalı otomobil, Bahçecik Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul E'ye (3) çarptı.

        Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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