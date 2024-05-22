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        Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 12 gözaltı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:04
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        Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 12 gözaltı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyenlere yönelik 6 ay boyunca yürüttüğü çalışma sonucunda operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ve tarihi eserleri aramada kullanılan aparatlar ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından Besni Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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