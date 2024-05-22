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        Adıyaman'da öğrenciler sınıflarına yuva yapan kuşun yavrularını bekliyor

        Adıyaman'da yusufçuk kuşu, açık bulduğu pencereden girdiği ilköğretim okulunun sınıfında yuva yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:56
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        Adıyaman'da öğrenciler sınıflarına yuva yapan kuşun yavrularını bekliyor
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        Adıyaman'da yusufçuk kuşu, açık bulduğu pencereden girdiği ilköğretim okulunun sınıfında yuva yaptı.

        Hafta sonunda Adıyaman Malazgirt İlköğretim Okulu 3-C sınıfının açık penceresinden içeri giren yusufçuk kuşu, kitaplığın üzerine yaptığı yuvada yumurtladı. Sınıfta kuşla beraber derslerine devam eden öğrenciler, merakla çıkacak yavru veya yavruları bekliyor.

        Sınıf öğretmeni Beyza Sasa, gazetecilere, kuşun hafta sonu sınıfın açık kalan camından içeri girdiğini söyledi.

        Üç gündür kuşla beraber derslerine devam ettiklerini anlatan Sasa, şöyle konuştu:

        "Artık o kuş da bizim misafirimiz. Aslında artık misafir demek de çok doğru olmaz. Artık sınıfın bir üyesi gibi oldu. Öğrencilerimiz gibi ders dinliyor. Öğrencilerimiz de çok sevdi. Ara ara su veriyorlar, ilgileniyorlar. İki yumurtası var şu an. Zaten kuluçkada olduğu için biz hiçbir şekilde dokunmuyoruz, müdahale etmiyoruz. Bizim sınıfımızın maskotu gibi bir şey oldu. Çok mutluyuz. Çocuklara da hayvan sevgisi aşılanmış oldu."

        Kuşun zaman zaman dışarı çıkıp beslendiğini aktaran Sasa, "Mümkün olduğunca kuşu rahatsız etmiyoruz. Garip bir şekilde kuş da sınıf düzenine uyum sağladı ve ders anlatırken hiçbir şekilde ses çıkarmıyor. Kuşun da dersleri dinlemesi çocukların hoşuna gidiyor." dedi.

        Öğrencilerden Erva Kızılay da kuşu ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirterek, bir an önce yavruları görmek istediklerini söyledi.

        Ada Su Işık ise "Kuş ders işlenirken bizimle dersleri dinliyor. Bizi rahatsız etmiyor. Biz de onu rahatsız etmiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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