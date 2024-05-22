Adıyaman'da "Geleneksel çocuk oyunları şenliği" başladı

Etkinliklerle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesillere tanıtmak ve çocukların sportif faaliyetlere olan ilgisini artırılması hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlik, Atatürk Kapalı Spor Salonunda başladı.

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