Adıyaman'da "Geleneksel çocuk oyunları şenliği" başladı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Geleneksel çocuk oyunları şenliği" etkinliği düzenlendi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Geleneksel çocuk oyunları şenliği" etkinliği düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlik, Atatürk Kapalı Spor Salonunda başladı.
Etkinliklerle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesillere tanıtmak ve çocukların sportif faaliyetlere olan ilgisini artırılması hedefleniyor.
Etkinlikler sırasında öğrenciler kıyasıya mücadele etti.
Derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi.
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