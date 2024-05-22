Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da "Geleneksel çocuk oyunları şenliği" başladı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Geleneksel çocuk oyunları şenliği" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:19 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da "Geleneksel çocuk oyunları şenliği" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Geleneksel çocuk oyunları şenliği" etkinliği düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlik, Atatürk Kapalı Spor Salonunda başladı.

        Etkinliklerle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesillere tanıtmak ve çocukların sportif faaliyetlere olan ilgisini artırılması hedefleniyor.

        Etkinlikler sırasında öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

        Derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Gelinliği gündem oldu
        Gelinliği gündem oldu
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da öğrenciler sınıflarına yuva yapan kuşun yavrularını bekliyor
        Adıyaman'da öğrenciler sınıflarına yuva yapan kuşun yavrularını bekliyor
        Tarihi eser kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 13 gözaltı
        Tarihi eser kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 13 gözaltı
        Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 12 gözaltı
        Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 12 gözaltı
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Adıyaman'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Adıyaman'da son yağışların tahıl ve baklagil üretimini artırması bekleniyor
        Adıyaman'da son yağışların tahıl ve baklagil üretimini artırması bekleniyor