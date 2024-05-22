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        Adıyaman çiğ köftesi Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde tanıtıldı

        Adıyaman'ın coğrafi işaretli etsiz çiğ köftesi, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:40 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:40
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        Adıyaman çiğ köftesi Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde tanıtıldı
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        Adıyaman'ın coğrafi işaretli etsiz çiğ köftesi, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında tanıtıldı.

        Vali Osman Varol, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Adıyaman Üniversitesi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, gastronominin dünyanın her yerinde öne çıktığını söyledi.

        Varol, gastronominin aynı zamanda toplumun kültürünü yansıttığını ve turizm hareketliliğinde en belirleyici unsurlardan biri haline geldiğini vurguladı.

        Adıyaman'ın zengin gastronomi kültürünü yaşatmak için çalışma yaptıklarını belirten Varol, "Belediyemiz, üniversitemiz, ticaret odamız, kurumlarımız, tüm paydaşlarımızla birlikte bu zengin kültürümüzü bir an evvel insanlığa kazandırmak istiyoruz. Böylelikle Adıyamanlı hemşerilerimiz için olabildiğince fazla istihdam ve kazanç ortaya koyabileceğiz." dedi.

        Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan ile diğer ilgililer katıldı.

        Konuşmaların ardından, hazırlanan ikramlar katılımcılara sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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