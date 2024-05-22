Adıyaman çiğ köftesi Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde tanıtıldı

Adıyaman'ın coğrafi işaretli etsiz çiğ köftesi, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında tanıtıldı.

Vali Osman Varol, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Adıyaman Üniversitesi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, gastronominin dünyanın her yerinde öne çıktığını söyledi.

Varol, gastronominin aynı zamanda toplumun kültürünü yansıttığını ve turizm hareketliliğinde en belirleyici unsurlardan biri haline geldiğini vurguladı.

Adıyaman'ın zengin gastronomi kültürünü yaşatmak için çalışma yaptıklarını belirten Varol, "Belediyemiz, üniversitemiz, ticaret odamız, kurumlarımız, tüm paydaşlarımızla birlikte bu zengin kültürümüzü bir an evvel insanlığa kazandırmak istiyoruz. Böylelikle Adıyamanlı hemşerilerimiz için olabildiğince fazla istihdam ve kazanç ortaya koyabileceğiz." dedi.