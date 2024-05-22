AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bulucu görevinden affını istedi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, görevinden affını istediğini duyurdu.

Bulucu, yazılı açıklamasında, partide 15 yıldır çeşitli kademelerde görev aldığını anımsattı.

Bugün itibariyle görevinden affını istediğini bildiren Bulucu, "Büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm Adıyaman İl Başkanlığı görevini bugün itibariyle sonlandırmış bulunmaktayım. Bizde görev istenmez verilir. Bugüne kadar teşkilatta hangi görevde bulunduysam, tüm bu görevleri bir dava şuuruyla Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan özel sevgi muhabbetimizle en iyisini yapma gayretinde olduk. İl Başkanlığı görevini üstelendiğim süreçte, herkesin de malumu olduğu üzere Adıyaman'ımız 6 Şubat felaketinden çıkmıştı." ifadelerini kullandı.