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        Adıyaman'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 20:23 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:23
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        Adıyaman'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Seyfi Can Önal idaresindeki XB 955 XB Gürcistan plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında M.E.D idaresindeki 31 KCF 47 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Gürcistan uyruklu Nino Bıbınızde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        İhbar bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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