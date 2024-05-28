Adıyaman'da sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Adıyaman'da arpa hasadına başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, merkeze bağlı Kuyulu köyü kırsalındaki hasat sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin önemli bir tarım şehri olduğunu söyledi.

Kıyas, "İlimiz, bölgenin ve ülkemizin önemli tarım potansiyeline sahip illerinden biri. En büyük ekim alanlarımız, buğday ve arpadan oluşmaktadır. Yaklaşık 570 bin dekar buğday, 570 bin dekar arpayla en büyük ekim alanımız bu iki üründen meydana gelmektedir. Geçen yıl her iki üründen de 210 biner ton üretim elde ettik." dedi.