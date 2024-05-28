Adıyaman'da otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı
Adıyaman'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı.
Y.E. idaresindeki 27 RM 443 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi O.P'ye çarptı.
Kazada yaralanan öğrenci ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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