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        Adıyaman'da serinlemek için baraj göletine giren çocuk boğuldu

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:08
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        Adıyaman'da serinlemek için baraj göletine giren çocuk boğuldu
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti’ne giren çocuk boğuldu.

        İki arkadaşıyla serinlemek için Atatürk Baraj Göleti’ne giren Bünyamin Ünver'in (14) gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik arama sonrasında bulunan Ünver, sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Ünver, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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