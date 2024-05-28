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        Adıyaman'da taş fırından çıkan lezzet "peksimet"

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde nohut mayasından üretilen peksimet, taş fırınlarda pişiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:28
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        Adıyaman'da taş fırından çıkan lezzet "peksimet"
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde nohut mayasından üretilen peksimet, taş fırınlarda pişiyor.

        İlçedeki hemen hemen her fırında sabah saatlerinde pişirilen lezzet 10 gün tazeliğini koruyor.

        Kahvaltı sofralarının arasında bulunan peksimet 7 liradan satılıyor.

        Haci Zeyrek Şimşek, AA muhabirine, ilçede 30 yıldır fırıncılık yaptığını söyledi.

        Peksimetin hazırlanışını anlatan Şimşek, "Peksimet sofralara gelene kadar birçok aşamadan geçiyor, özellikle akşamdan hamuru mayalıyoruz ve 5 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra ısıtılmış tahtalardan alıp pişirip vatandaşa sunuyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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