Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'nin yıkılmasına ilişkin 4 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma izni istenen 8 belediye görevlisinden 1993 yılında otelin ilk ruhsatında imzası bulunan dönemin imar müdürü Y.G ile 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası olan dönemin ruhsat büro şefi B.B, dönemin imar müdürü M.S.A. ve dönemin belediye başkan yardımcısı O.B. için gerekli izni verdi.