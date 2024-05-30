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        Adıyaman'da gübreli su içen 4 büyükbaş hayvan telef oldu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde gübre tankındaki suyu içen 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:26 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:26
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        Adıyaman'da gübreli su içen 4 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde gübre tankındaki suyu içen 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

        İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Mehmet Ali Arslan, Kemal Girgin ve Şıho Kezbere'ye ait 4 büyükbaş hayvan gübre tankında bulunan suyu içti.

        Rahatsızlanan 4 büyükbaş hayvan daha sonra telef oldu.

        Köye giden Kaymakam Çağlar Partal, hayvan sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için yarım edeceklerini ifade etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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