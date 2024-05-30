Adıyaman'da gübreli su içen 4 büyükbaş hayvan telef oldu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde gübre tankındaki suyu içen 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde gübre tankındaki suyu içen 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Mehmet Ali Arslan, Kemal Girgin ve Şıho Kezbere'ye ait 4 büyükbaş hayvan gübre tankında bulunan suyu içti.
Rahatsızlanan 4 büyükbaş hayvan daha sonra telef oldu.
Köye giden Kaymakam Çağlar Partal, hayvan sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için yarım edeceklerini ifade etti.
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