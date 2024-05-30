Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Gazze'ye destek yürüyüşü

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için üniversite kampüsünde toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan gruptakiler, tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, binlerce Filistinlinin savaş hukukunun hiçe sayılarak katledildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünya bir insanlık katliamına sahne oluyor. 36 bini aşkın Filistinli savaş hukukunun hiçe sayıldığı saldırılarda hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu bebekler, çocuk, kadın ve yaşlılar oluşturmakta. Hastanelerde tedavi görürken, güvenli bölgede olduklarını düşünürken hatta yardım için orada bulunurken bile insanlar İsrail'in hedefi olmakta. Gazze bir mezarlığa döndü. En temel insani ihtiyaçlara erişilemiyor, hizmetlerden yararlanılamıyor. Bombalardan şimdilik kurtulanlar ölüm kalım savaşlarına devam ediyor. Uluslararası toplumu, İsrail'in işlediği bu vahşete karşı sesini yükseltmeye ve Filistin halkının temel haklarını savunmaya çağırıyoruz."