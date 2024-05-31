Adıyaman'da Gazze için yardım kermesi düzenlendi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler Gazze için yardım kermesi düzenledi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler Gazze için yardım kermesi düzenledi.
Ali Erdemoğlu Fen Lisesi içerisinde düzenlenen kermeste öğrenci ve öğretmenler yaptıkları yiyecekleri ve el işi ürünleri satışa çıkardı.
Okul Müdürü Şükrü Karadeniz gazetecilere yaptığı açıklamada, kermesten elde edilecek gelirin Gazze halkına gönderileceğini belirtti.
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