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        Adıyaman'da Gazze için yardım kermesi düzenlendi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler Gazze için yardım kermesi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:19 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:20
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        Adıyaman'da Gazze için yardım kermesi düzenlendi
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler Gazze için yardım kermesi düzenledi.

        Ali Erdemoğlu Fen Lisesi içerisinde düzenlenen kermeste öğrenci ve öğretmenler yaptıkları yiyecekleri ve el işi ürünleri satışa çıkardı.

        Okul Müdürü Şükrü Karadeniz gazetecilere yaptığı açıklamada, kermesten elde edilecek gelirin Gazze halkına gönderileceğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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