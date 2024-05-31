Adıyaman'da Gazze için yardım kermesi düzenlendi

Okul Müdürü Şükrü Karadeniz gazetecilere yaptığı açıklamada, kermesten elde edilecek gelirin Gazze halkına gönderileceğini belirtti.

Ali Erdemoğlu Fen Lisesi içerisinde düzenlenen kermeste öğrenci ve öğretmenler yaptıkları yiyecekleri ve el işi ürünleri satışa çıkardı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenler Gazze için yardım kermesi düzenledi.

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