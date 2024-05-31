Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Adıyaman'da durdurulan kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adıyaman'da durdurulan kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, Malatya Caddesin'de yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendiği N.B'yi durdurdu.
Ekipler şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 17 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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