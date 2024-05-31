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        Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Adıyaman'da durdurulan kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:25
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        Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Adıyaman'da durdurulan kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, Malatya Caddesin'de yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendiği N.B'yi durdurdu.

        Ekipler şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 17 mermi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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