Adıyaman'da yaralı halde bulunan yaralı dağ keçi yavrusu tedaviye alındı

Yapılan kontrollerde bacağının kırık olduğu tespit edilen dağ keçi yavrusunun tedavisine başlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen hayvan, bakımı ve tedavisi için Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

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