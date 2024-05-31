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        Adıyaman'da yaralı halde bulunan yaralı dağ keçi yavrusu tedaviye alındı

        Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçi yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:58
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        Adıyaman'da yaralı halde bulunan yaralı dağ keçi yavrusu tedaviye alındı
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        Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçi yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Merkeze bağlı Koçali Köyü kırsalında yaralı dağ keçisini gören İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumu yetkililere bildirdi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen hayvan, bakımı ve tedavisi için Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

        Yapılan kontrollerde bacağının kırık olduğu tespit edilen dağ keçi yavrusunun tedavisine başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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