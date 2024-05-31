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        Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde koyuların otlattığı sırada kayalıklardan düşen çoban yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:49
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        Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde koyuların otlattığı sırada kayalıklardan düşen çoban yaralandı.

        Oyratlı köyü yakınlarında koyunlarını otlatmak için sarp araziye çıkan Mehmet Yıldırım, dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir saatlik çalışmanın ardından çobanı bulunduğu yerden aldı.

        Yaralı ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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