Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde koyuların otlattığı sırada kayalıklardan düşen çoban yaralandı.
Giriş: 31.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:49
Adıyaman'ın Besni ilçesinde koyuların otlattığı sırada kayalıklardan düşen çoban yaralandı.
Oyratlı köyü yakınlarında koyunlarını otlatmak için sarp araziye çıkan Mehmet Yıldırım, dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir saatlik çalışmanın ardından çobanı bulunduğu yerden aldı.
Yaralı ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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