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        Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitiren Yaldız, memleketi Adıyaman'da anıldı

        "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine İsrail'in 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Fahri Yaldız memleketi Adıyaman'da anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 19:51 Güncelleme: 31.05.2024 - 19:51
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        Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitiren Yaldız, memleketi Adıyaman'da anıldı
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        "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine İsrail'in 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Fahri Yaldız memleketi Adıyaman'da anıldı.

        Yeni Mezarlık'taki kabri başında Yaldız için anma programı düzenlendi.

        Yaldız'ın ailesi ve yakınları katıldığı anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programa katılan ve mezarlıktaki vatandaşlara helva dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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