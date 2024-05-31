Adıyaman'da konteyneri yakan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hocaömer Mahallesi'ndeki bir konteynerin yanıcı madde dökülerek yakılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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