Adıyaman'da konteyneri yakan şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da bir konteyneri yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da bir konteyneri yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hocaömer Mahallesi'ndeki bir konteynerin yanıcı madde dökülerek yakılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, 65 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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