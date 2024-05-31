Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla İsrail karşıtı sloganlar atarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Kentte bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda bir araya geldi.

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