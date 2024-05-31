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        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Adıyaman'da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:00
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        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Adıyaman'da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kentte bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda bir araya geldi.

        Katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla İsrail karşıtı sloganlar atarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

        Gruptakiler, Filistinliler için dua ettikten sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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