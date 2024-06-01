Adıyaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.F.İ. idaresindeki 02 AEJ 546 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Samsat yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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