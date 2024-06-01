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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:36
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon yaptı.

        Adresteki aramada, 223 gram sentetik uyuşturucu, 1,23 gram esrar, 1 çivili sopa, 3 bıçak, bin 380 lira para ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. M.A.S. ilgili hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken M.A.Z. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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