Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon yaptı.
Adresteki aramada, 223 gram sentetik uyuşturucu, 1,23 gram esrar, 1 çivili sopa, 3 bıçak, bin 380 lira para ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. M.A.S. ilgili hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken M.A.Z. tutuklandı.
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