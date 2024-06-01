Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Ahbap Derneğinin "İlham atölyesi" projesi Adıyaman'da başladı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Ahbap Derneğince "İlham atölyesi" projesi öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:45 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahbap Derneğinin "İlham atölyesi" projesi Adıyaman'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Ahbap Derneğince "İlham atölyesi" projesi öğrencilerle buluştu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde eğitime destek verilmesi amacıyla planlanan projenin ilk etabı Gölbaşı Fen Lisesi'nde başladı.

        Proje kapsamında sınava girecek depremzede öğrencilerin üzerindeki travmatik etkileri hafifletmek ve öğrencilere ilham verilmesi amaçlanıyor.

        Eğitmenlerin katıldığı etkinlikte üniversite sınavına hazırlık döneminde olan öğrencilerin depremin travmatik etkilerinden sanatla uzaklaşmaları için psikososyal destek görüşmeleri yapılacak.

        Proje koordinatörü Tuğba Serbest Bıçak, yaptığı açıklamada, depremi yaşayan öğrencilerin sınav döneminde daha çok stres yaşadığını gözlemlediklerini söyledi.

        Etkinliğin öğrenciler üzerindeki önemini anlatan Bıçak, "Sanatın terapötik etkisinden faydalanarak öğrencilerin stresini azaltırken onların ürettiği ürünlerle deprem bölgesindeki diğer öğrencilere inşa edilen okullara katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

        Öte yandan, öğrenciler tarafından yapılan eserler İstanbul'da düzenlenecek olan sergide satılarak elde edilen gelirleri ise deprem bölgesinde inşa edilen okulların yapımında kullanılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Adıyaman'da konteyneri yakan şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da konteyneri yakan şüpheli tutuklandı
        Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitiren Yaldız, memleketi Adıyaman'da an...
        Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitiren Yaldız, memleketi Adıyaman'da an...
        Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban yaralandı
        Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban yaralandı