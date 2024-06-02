Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.U. ile D.K. sevk edildiği ilgili hakimlikçe tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaa göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il kırsaında durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.

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