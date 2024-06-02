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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 02.06.2024 - 14:28
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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalındaki bir otobüsten para çalındığı ihbarı aldı.

        Ekipler yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin M.A, İ.H.S. ve E.A. olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan zanlılar karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan çalınan paranın uyuşturucu ticareti sonucu elde edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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