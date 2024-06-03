Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaranaldı.
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaranaldı.
H.B. idaresindeki 06 AV 4944 plakalı otomobil, Gölebatmaz Caddesinde H.B.G. idaresindeki 02 LD 480 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsüyle motosikletteki A.T. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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