Adıyaman'da "Hayat boyu öğrenme haftası" etkinliği düzenlendi
Adıyaman'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.
Adıyaman'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezi İl Müdürlüğü'nce yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.
Vali Osman Varol, kurslarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezerek, usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Sergiye, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, kurum müdürleri, STK temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
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