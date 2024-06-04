Adıyaman'da bataklıkta mahsur kalan küçükbaş hayvanlar kurtarıldı
Adıyaman'da bataklıkta mahsur kalan 8 küçükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'da bataklıkta mahsur kalan 8 küçükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hüseyin Ç'ye ait 8 küçükbaş hayvan, Fuar Merkezi yakınlarında otlandığı sırada bataklıkta mahsur kaldı.
Hüseyin Ç, kendi imkanlarıyla hayvanlarını kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından hayvanları kurtararak sahibine teslim etti.
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