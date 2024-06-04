Adıyaman'da mahalleli anne ve yavru kedileri öldüren sahipsiz köpeklerden şikayetçi

Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi halkı, anne ve 2 yavru kediyi öldüren sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istiyor.

Gazihan Caddesi üzerindeki bir işletmenin sahibinin bakımını yaptığı anne ve 2 yavru kedi, birkaç gün önce sahipsiz 10 köpeğin saldırısına uğradı.

İşletme sahibi Meryem Uçar, iş yerinin güvenlik kamerasının da kaydettiği olayda köpeklerin anne ve yavru 2 kediyi parçaladığını söyledi.

Kentte çok sayıda sahipsiz köpeğin bulunduğunu dile getiren Uçar, "Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü sokakta insanlar da bulunabilir o saatte. 10 tane köpek insanları da parçalayabilirdi. Çoluk çocuk var. İş yerinin önüne gelip yatıyorlar. İnsanlar da korkuyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Müşterilerimiz bu durumdan şikayetçiler, rahat bir şekilde gidip gelemiyorlar." dedi

Mahalle sakinlerinden Zikrettin Çiriş ise sahipsiz köpeklerden dolayı rahat bir şekilde dışarıya çıkamadıklarını, özellikle geceleri köpeklerin sürü halinde saldırdığını anlattı. Çiriş, "Ne zaman görsek kaçmak zorunda kalıyoruz artık. Yani dışarıya çıkamıyoruz. Motora binemiyorum, bindiğim zaman hep sıkıntı yaşıyorum. Geçenlerde yine bir küçük çocuğa saldırmıştı köpek. Bu yüzden kardeşimin, ablamın dışarıya çıkmasını da pek istemiyorum. Artık bu olay hakkında gerekenin yapılmasını istiyoruz, okullara rahat bir şekilde gidemiyoruz." diye konuştu.