Adıyaman'da 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 5 öğrenci, okul kantininden yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.
İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 5 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
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