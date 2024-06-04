Adıyaman'da TYP bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Adıyaman'da Toplum Yararına Program (TYP) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan programda Vali Osman Varol, son zamanlarda TYP'de yaşanan sorunları dile getirdi.

Vali Varol, TYP'nin öneminden bahsederek "Bildiğiniz gibi 6 Şubat Asrın Felaketi’nin ardından deprem bölgesinde yaraları hızla sarabilmek, vatandaşlarımıza geçici ve acil gelir desteği sağlayabilmek için attığımız adımlardan bir tanesi de İŞKUR aracılığıyla başlatmış olduğumuz Toplum Yararına Programlar idi." dedi.

TYP'nin vatandaşlar için geçici gelir kaynağı olduğunu aktaran Varol, "TYP vatandaşlarımıza geçici gelir desteği mahiyetinde olup, TYP yoluyla kalıcı kamu personeli statüsü verilmesi isteği gerek yasalarımıza göre gerekse diğer mevzuatımıza göre olanaksızdır ve ayrıca diğer vatandaşlarımız açısından da adaletsizliğe sebep olacak bir istektir. TYP kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değildir, bunun yolları kanunlarımızda açıkça belirtilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Kentte ekonomik canlılığın başladığını belirten Varol, "Şu anda deprem bölgesinde ciddi bir ekonomik canlılığın başladığını ve özel sektörde, sanayide, ticari hayatta işverenlerin ciddi bir çalışan ihtiyacı olduğunu da görüyoruz." diye konuştu.