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        Adıyaman'da üzerine vinçteki malzemelerin düştüğü işçi öldü

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vinçteki malzemelerin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 20:35 Güncelleme: 04.06.2024 - 20:35
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        Adıyaman'da üzerine vinçteki malzemelerin düştüğü işçi öldü
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vinçteki malzemelerin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralan işçi hayatını kaybetti.

        Mehmet Doğan (29), ilçeye bağlı Salkımbağı köyünde yapımı devam eden inşaatta çalıştığı sırada üzerine vinçteki malzemelerin düşmesi sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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