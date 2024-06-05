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        Adıyaman'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:49
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        Adıyaman'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

        E.Ç. idaresindeki 02 KR 996 plakalı otomobil, R.K'nin kullandığı 02 AV 566 plakalı otomobil, M.B. yönetimindeki 02 ER 772 plakalı motosiklet ve V.K. kontrolündeki 34 EIB 031 plakalı hafif ticari araç, Kahta-Adıyaman kara yolu Bağlar yol ayrımı yakınlarında çarpıştı.

        Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Atatürk Barajı Göleti yolunda da B.A. idaresindeki 02 ABC 877 plakalı otomobil ile M.A'nın kullandığı 46 BT 933 plakalı pikap çarpıştı.

        Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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