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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:18 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:18
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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        İ.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Kahta Çayı yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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