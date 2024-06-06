Adıyaman'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
İ.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Kahta Çayı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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