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        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 00:27 Güncelleme: 07.06.2024 - 00:27
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        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Mustafa Kemal Caddesi'nde toplanan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü.

        Katılımcıların 100. Yıl Parkı'na kadar yürümesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kahta İlçe Temsilcisi Mahmut Çelebi, yaptığı konuşmada, Gazze ve Filistin topraklarında her gün kan akıtıldığını, çocuk, yaşlı demeden çok sayıda insanın İsrail zulmüne maruz kaldığını söyledi.

        Çelebi, öncelikle İslam ülkelerini ve tüm dünyayı bu katliamları durdurmaya davet etti.

        Protestolar, dua edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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