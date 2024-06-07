Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.

Mustafa Kemal Caddesi'nde toplanan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü.

Katılımcıların 100. Yıl Parkı'na kadar yürümesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kahta İlçe Temsilcisi Mahmut Çelebi, yaptığı konuşmada, Gazze ve Filistin topraklarında her gün kan akıtıldığını, çocuk, yaşlı demeden çok sayıda insanın İsrail zulmüne maruz kaldığını söyledi.