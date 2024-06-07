Adıyaman'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 01 BTC 12 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı'nda A.B. idaresindeki 46 ACC 763 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobildeki D.Y ile M.S yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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