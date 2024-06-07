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        Adıyaman'da yetim çocuklara kıyafet dağıtıldı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yetim çocuklara kıyafet ve ayakkabı dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:07 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:12
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        Adıyaman'da yetim çocuklara kıyafet dağıtıldı
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yetim çocuklara kıyafet ve ayakkabı dağıttı.

        Derneğin Turgut Reis Mahallesi'ndeki şubesine gelen ihtiyaç sahibi çocuklar, burada kıyafet ve ayakkabılarını aldı.

        İHH Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, AA muhabirine, ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olduklarını söyledi.

        Kurban Bayramı öncesi yetim çocuklara kıyafet ve ayakkabı dağıttıklarını aktaran Tekin, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da yetim çocuklarımızın yanındayız ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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