Adıyaman'da yetim çocuklara kıyafet dağıtıldı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yetim çocuklara kıyafet ve ayakkabı dağıttı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yetim çocuklara kıyafet ve ayakkabı dağıttı.
Derneğin Turgut Reis Mahallesi'ndeki şubesine gelen ihtiyaç sahibi çocuklar, burada kıyafet ve ayakkabılarını aldı.
İHH Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, AA muhabirine, ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olduklarını söyledi.
Kurban Bayramı öncesi yetim çocuklara kıyafet ve ayakkabı dağıttıklarını aktaran Tekin, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da yetim çocuklarımızın yanındayız ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.
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