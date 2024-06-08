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        Adıyaman'da tüberkülozlu olduğu tespit edilen et imha edildi

        Adıyaman'da tüberkülozlu olduğu belirlenen 650 kilogram et imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 09:19 Güncelleme: 08.06.2024 - 09:19
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        Adıyaman'da tüberkülozlu olduğu tespit edilen et imha edildi
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        Adıyaman'da tüberkülozlu olduğu belirlenen 650 kilogram et imha edildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bazı kasaplarda tüberkülozlu et satıldığı ihbarı aldı.

        Ekipler, belirlenen 3 kasaptan aldıkları numuneleri Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi.

        Yapılan incelemede etlerin tüberkülozlu olduğu belirlendi.

        Toplanan 650 kilogram et, katı atık alanında imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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