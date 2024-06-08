Adıyaman'da tüberkülozlu olduğu tespit edilen et imha edildi
Adıyaman'da tüberkülozlu olduğu belirlenen 650 kilogram et imha edildi.
Adıyaman'da tüberkülozlu olduğu belirlenen 650 kilogram et imha edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bazı kasaplarda tüberkülozlu et satıldığı ihbarı aldı.
Ekipler, belirlenen 3 kasaptan aldıkları numuneleri Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi.
Yapılan incelemede etlerin tüberkülozlu olduğu belirlendi.
Toplanan 650 kilogram et, katı atık alanında imha edildi.
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