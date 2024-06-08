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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 19:14 Güncelleme: 08.06.2024 - 19:14
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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 34JC 0717 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu havalimanı kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

        Kazada sürücüyle araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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