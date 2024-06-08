Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 34JC 0717 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu havalimanı kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada sürücüyle araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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