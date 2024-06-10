Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.