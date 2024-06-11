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        Adıyaman'da hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:36 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:36
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        Adıyaman'da hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Sugözü köyü yakınlarında Ali O. idaresindeki 02 HN 182 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halinde bulunan 02 AF 493 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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