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        Adıyaman'da, İsrail'in saldırıları trafik lambalarına yerleştirilen yazılarla protesto edildi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde trafik sinyalizasyon sistemindeki ışıklara yerleştirilen yazılarla İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:40 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:40
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        Adıyaman'da, İsrail'in saldırıları trafik lambalarına yerleştirilen yazılarla protesto edildi
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde trafik sinyalizasyon sistemindeki ışıklara yerleştirilen yazılarla İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi.

        Besni Belediyesi ekipleri, yeşil ışıklara "Özgür Kudüs", kırmızı ışıklara ise "Katil İsrail" yazıları yerleştirdi.

        Belediye Başkanı Reşit Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılara sessiz kalmayacaklarını belirtti.

        Alkan, şunları kaydetti:

        "İsrail, dünyanın gözü önünde çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katlediyor, soykırım gerçekleştiriyor, insani yardımların girişini engelliyor. Kalplerimiz artık dayanmıyor, ruhlarımız sızlıyor. Hepimizin bu noktada tek ses olması gerekiyor. Bizler her platformda ve her zaman tepkimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Şehrimizde bulunan trafik lambalarımıza 'Katil İsrail ve Özgür Kudüs' etiketleri asarak İsrail katliamına tepki verme hususunda farkındalık oluşturmak istedik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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