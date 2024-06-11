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        Adıyaman'da 56 yetim öğrenciye bisiklet dağıtıldı

        Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı "Unutursak Yetim Kalır" projesi kapsamında Adıyaman'da 56 yetim öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:47 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:47
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        Adıyaman'da 56 yetim öğrenciye bisiklet dağıtıldı
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        Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı "Unutursak Yetim Kalır" projesi kapsamında Adıyaman'da 56 yetim öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet dağıttı.

        İl Müftülüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kentteki belirlenen yetim öğrencilere karne hediyesi olarak bisiklet dağıtıldığını söyledi.

        Vakıf olarak yardıma muhtaç insanların yanlarında olduklarını aktaran Sevil, şöyle konuştu:

        "Türkiye Diyanet Vakfımız çeşitli alanlarda zekat hizmetleri, kurban hizmetleri, cami yapımı hizmetleri gibi faaliyetler yürütüyor. Vakfımız 'Unutursan Yetim Kalır' sloganıyla yetim etkinlik ve sosyal destek projesi çerçevesinde gerek yurt içinde gerek yurt dışında yardımsever halkımızın yardım elini yetim çocuklara uzatmakta."

        Kentte öğrencilere bisiklet dağıttıklarını belirten Sevil, "Depremden en fazla etkilenen illerden olan Adıyaman'ımızda Türkiye Diyanet Vakfı olarak biz bugün burada 56 yetim öğrenci çocuğumuza karne ve bayram hediyesi olarak 56 bisikleti dağıtıyoruz. Hediye ettiğimiz bisikletler çocuklarımıza bayram sevinci olmasını ümit ediyoruz." dedi.

        Öğrencilerden Muhammed Taha Yarar ise yaz boyunca bisiklet süreceğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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