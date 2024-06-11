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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:20
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.

        Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 22 gram esrar, 5 bin 726 adet kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, hassas terazi, 120 gram kenevir tohumu, 440 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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