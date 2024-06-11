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        Adıyaman'da öğrenciler mesire alanı temizledi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Çevre Haftası kapsamında öğrenciler Sugözü Mesire alanında çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:56
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        Adıyaman'da öğrenciler mesire alanı temizledi
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Çevre Haftası kapsamında öğrenciler Sugözü Mesire alanında çevre temizliği yaptı.

        "Yarınlar için çevreni koru" sloganıyla bir araya gelen öğrenci ve kurum amirleri Sugözü Mesire alanında toplanarak çevre temizliği gerçekleştirdi.

        Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan da etkinliğe katılarak öğrencilerle çevre temizliği yaptı.

        Etkinlikte konuşan Alkan, çevre temizliğinin önemine dikkati çekti.

        Doğanın korunması için herkesin kendi üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Alkan, "Hani derler ya herkes evinin önünü temizlese hiçbir yer kirli kalmaz. Biz de üzerimize düşen görevi layıkıyla yapıp çevremizi kirletmemiz lazım, kirlettiğimiz yerleri de temizleyip gelecek nesillere tertemiz bırakmamız gerekiyor. Onun için bu etkinliğe katılan bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Çevre bilincini de çocuklarımıza aşılamak için çeşitli etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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