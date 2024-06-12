KKTC Başbakanı Üstel, İsias Oteli'nin depremde yıkılmasına ilişkin üçüncü duruşma öncesi konuştu:

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan Grand İsias Oteli'nde hayatını kaybedenlere ilişkin mahkeme sürecini takip ettiklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Adaletin en iyi şekilde tecelli edeceğinin inancını taşıyoruz." dedi.

Beraberindeki heyetle Grand İsias Oteli davasının üçüncü duruşması için kente gelen Üstel, Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

KTTC'nin depremde sporcularını kaybettiğini hatırlatan Üstel, "Acımız çok büyük. Bugün Adıyaman'da KKTC'nin hükümeti, muhalefet parti başkanı, milletvekilleri, barolar birliği başkanı, kurum ve kuruluş temsilcileri ve evlatlarımızın anneleri, babaları Adıyaman'dadır. Adıyaman'da adalet arıyoruz. Çünkü bizim acımız büyüktür, bu acımız dinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Üstel, şöyle devam etti:

"Acımız devam ederken oteli inşa edenlerin gerekli cezaları almaları için ve en azından Türkiye adaleti yerine gelene kadar biz devlet olarak davanın takipcisi olacağız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Adaletin en iyi şekilde tecelli edeceğinin inancını taşıyoruz. Beklentimiz bugün üçüncü raporun düzenlenmesi ve bu raporun ışığında durumun yorumlanması ve otel sahiplerinin hepimizin, bizim devlet olarak arzuladığımız olası kasıttan yargılanması için bu davayı sonuna kadar savunacağız. KKTC olarak bir bütün olarak takipçisi olacağız."