Adıyaman'da biçerdöver ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen biçerdöver, Adıyaman-Kahta kara yolu Samsat yol ayırımında E.E. yönetimindeki 02 ABB 043 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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