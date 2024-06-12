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        Adıyaman'da biçerdöver ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:31 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:31
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        Adıyaman'da biçerdöver ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen biçerdöver, Adıyaman-Kahta kara yolu Samsat yol ayırımında E.E. yönetimindeki 02 ABB 043 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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