Adıyaman'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İ.Ö. idaresindeki 44 ACM 757 plakalı beton mikseri, Çelikhan-Malatya kara yolu 7. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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